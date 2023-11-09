الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بنك فيصل يعلن وقف محفظة فيصل كاش بسبب مشكلة تقنية

بنك فيصل، فيتو
بنك فيصل، فيتو

أعلن بنك فيصل عن إيقاف تطبيق المحفظة الإلكترونية فيصل كاش للعملاء بشكل مؤقت.

وقال البنك في رسالة نصية لجميع عملائه “عميلنا العزيز:” يرجى العلم بأنه تم إيقاف تطبيق المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش» بشكل مؤقت لوجود مشكلة تقنية وسيتم إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد حل المشكلة".

ومن جانب آخر، قال بنك فيصل: إنه يمكن توفير الريال السعودي للعملاء المقدمين على أداء العمرة وذلك من خلال عدة خطوات.

وأوضح بنك فيصل أن ذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك قبل السفر بـ ٤٨ ساعة عمل مع مراعاة الآتي:
- أن يكون لدى العميل تذكرة سفر مؤكدة وتأشيرة. 
- أن يكون حساب العميل نشط على الأقل منذ 3 أشهر. 
- يتم الحصول على المبلغ من الريال السعودي  وفقًا للموارد المتاحة لدى البنك.

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إنستاباي في بنك فيصل 

ومن جانب آخر، أعلن بنك فيصل الإسلامي تفاصيل اشتراك العملاء في خدمة إنستا باي وقيمة التحويلات وحدود التعامل المسموح بها من خلال بنك فيصل عبر تلك الخدمة المقدمة لعملائه.

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المحفظة الإلكترونية فيصل الاسلامي بنك فيصل الاسلامي

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