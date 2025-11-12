البنك الأهلي يفوز على سموحة وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
فاز البنك الأهلي على نظيره سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.

أحرز ثنائية البنك الأهلي سيف عادل لاعب فريق الشباب مواليد 2006، ومصطفى عبد الرحيم.

البنك الأهلى وزد يتعادلان 1-1 في الدوري المصري

فيما انتهت مباراة فريقا البنك الأهلى وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال لقائهما ضمن مباريات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2025/2026.

مباراة البنك الأهلى وزد فى الدوري

تقدم أحمد ياسر ريان لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 11 من المباراة وتعادل محمود صابر لزد في الدقيقة 45.

 

وكان تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي 

خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل، ياو أنور

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، هشام صلاح، محمود عماد، امير مدحت، احمد النادري،  محمد بن شرقي، احمد اوفا، سيد نيمار.

 

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مباراتين.

فيما يحتل فريق زد المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في 5 والخسارة في 4

