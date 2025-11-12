الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

السوبر المصري
السوبر المصري
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي أقيمت في الإمارات واختتمت يوم الأحد الماضي بتتويج النادي الأهلي باللقب، بعد الفوز على الزمالك.

 

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري 

وجاءت عقوبات اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري كالتالي:

عقوبات السوبر المصري 
عقوبات السوبر المصري 

وتجاهل مسؤولو اتحاد الكرة توقيع عقوبات ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بعد واقعة تجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك خلال مراسم التتويج.

فيما كشف مصدر داخل الأهلي، أن النادي سيواصل التصعيد في أزمة التجاوزات التي تعرض لها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن النادي لن يكتفي بالشكوى الرسمية التي تم تقديمها إلى اتحاد الكرة، وسيواصل التصعيد للحفاظ على حقوق اللاعب.

وشدد المصدر على أن الأهلي رصد عدد من مقاطع الفيديو التي توثق تجاوزات وسباب ضد اللاعب أثناء المباراة، وتم إرفاقها في الشكوى التي تقدم بها في وقت سابق ضد جماهير الزمالك، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة لحماية لاعبيه.

 

الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبه أحمد السيد «زيزو» وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في الإمارات. 

وجاء في الشكوى أن لاعب الأهلي تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية. 

وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف.

