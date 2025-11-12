كفر سعد على موعد مع الحشد، مستقبل وطن يطلق رسالة دعم من قلب الشارع الدمياطي

18 حجم الخط

في مشهد انتخابي جسد الوعي والانتماء، تحولت مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط إلى ساحة وطنية مليئة بالحماس والأعلام، بعدما احتشد المئات من أبناء المركز في مؤتمر جماهيري دعا إليه حزب مستقبل وطن، ضمن فعالياته التحضيرية لخوض انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

اللافت في المؤتمر لم يكن فقط الحضور الكبير، بل حرارة المشاعر التي جمعت بين قيادات الحزب وأبناء دمياط الذين توافدوا من القرى والمراكز المجاورة، تعبيرا عن دعمهم لمرشحي الحزب وثقتهم في مشروعه الوطني.

قيادة حزبية ورسائل سياسية واضحة

شارك في المؤتمر نخبة من قيادات الحزب على المستوى المركزي والمحلي، من بينهم النائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب علي السيد كيوان أمين الحزب بدمياط ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والأستاذ نادر الداجن مرشح الحزب على القائمة الوطنية، والدكتورة مروة صالح أمينة المرأة بالمحافظة ومرشحة القائمة الوطنية، والأستاذ السيد الغيطاني مرشح المقعد الفردي عن الدائرة الثانية، إلى جانب حضور لافت لأعضاء الحزب وأمناء المراكز.

كيوان: الناس خلاص فهمت مين بيشتغل ومين بيتكلم

في كلمة مؤثرة، أكد علي السيد كيوان أن المؤتمر ليس مجرد تظاهرة انتخابية، بل رسالة واضحة بأن الشارع المصري أصبح أكثر وعيا وقدرة على التمييز بين من يعمل لصالح الوطن ومن يبحث عن دور شخصي.

وأضاف أن مستقبل وطن سيظل الحزب الأقرب للناس، لأنه خرج من رحمهم، ويتحرك بين صفوفهم، مؤمنا بأن حماية الدولة ودعم استقرارها أولوية لا تحتمل المزايدة.

العيسوي: المشاركة واجب ورسالة أمل

أما النائب يحيى العيسوي فقد وجه رسالة وطنية صادقة، قال فيها إن المشاركة في الانتخابات ليست واجبا قانونيا فحسب، بل رسالة أمل في استمرار مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بثقة وثبات، داعيا المواطنين إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكتبوا صفحة جديدة في سجل الوعي الوطني.

قيادات حزب مستقبل وطن تساند مرشحي الحزب من القائمة الوطنية

الداجن: معركة وعي لا انتخابات

وقال نادر الداجن إن المرحلة المقبلة لا تحتاج شعارات بل عقول واعية تدرك حجم التحديات، مضيفا: نحن لا نخوض معركة أصوات، بل معركة وعي... هدفها بناء الإنسان المصري ودعم الشباب وتمكينهم من العمل والإنتاج لا الانتظار.

مروة صالح: المرأة المصرية في قلب المشهد

وأكدت الدكتورة مروة صالح أن وجودها ضمن القائمة الوطنية يعكس إيمان الحزب بقدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في بناء الدولة، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت شريكا رئيسيا في التنمية وليست مجرد رقم في المشهد السياسي.

الغيطاني: من الميدان إلى البرلمان

وفي ختام المؤتمر، تحدث السيد الغيطاني الذي حظي بتفاعل كبير من الحضور، معربا عن امتنانه لثقة الحزب والجماهير، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي مستمد من الواقع الميداني واحتياجات الناس، قائلا: أنا ابن الشارع الدمياطي.. صوتكم مش هينقطع بعد الانتخابات.

أجواء وطنية ورسائل دعم للدولة

واختتمت الفعالية بعرض فيلم وثائقي تناول مسيرة الغيطاني الحزبية والمجتمعية، وسط تصفيق حاد وهتافات مؤيدة للدولة المصرية وقيادتها، لتتحول القاعة إلى لوحة وطنية عنوانها كلنا مع مصر.



