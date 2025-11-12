سنغافورة تتبرع بأطراف صناعية للفلسطينيين مبتوري الأطراف فى قطاع غزة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة التبرع بعدد من الأطراف الصناعية لمساعدة الفلسطينيين مبتورى الأطراف المتضررين من الحرب فى قطاع غزة.

التبرع بلغ قيمته حوالي 192 ألف دولار

وأفادت وزارة الصحة فى بيان نقلته شبكة تشانيل نيوز آشيا اليوم الأربعاء، بأن هذا التبرع، الذى تبلغ قيمته حوالي 192 ألف دولار، يأتي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها سنغافورة لغزة.

100 طرف صناعى للبالغين والأطفال وفريق لتقييم الاحتياجات

100 مجموعة من الأطراف الصناعية اللازمة للبالغين والأطفال

وأوضح البيان أن هذا التبرع يشمل 100 مجموعة من الأطراف الصناعية اللازمة للبالغين والأطفال، كما تم إرسال فريق لتقييم الاحتياجات يضم سبعة من موظفي وزارة الصحة إلى الأردن لاستكشاف مجالات الدعم الطبي بشكل أعمق.

التزام سنغافورة بالمساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون الصحى

وأكدت وزارة الصحة أن هذا التبرع يعد أحدث دفعة من المساعدات التي تعكس التزام سنغافورة المستمر بتقديم مساعدة صحية فعالة خلال الأزمات الإنسانية، مع تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرعاية الصحية مع الدول الشريكة.

