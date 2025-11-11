حماس: قدمنا رؤية إيجابية بشأن حكم غزة

18 حجم الخط

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن الحركة قدمت رؤية إيجابية بشأن إدارة وحكم قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تأمين الاستقرار الداخلي وضمان إدارة فعّالة لشؤون المواطنين.

حماية مصالح سكان غزة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “العربية الحدث” قاسم أن حماس تسعى من خلال هذه الرؤية إلى حماية مصالح سكان غزة والحفاظ على الأمن الداخلي للقطاع، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتجاوز التحديات القائمة وإرساء أطر تنظيمية واضحة للحكم.

خطة تحسين حياة سكان غزة

وأشار المتحدث إلى أن الحركة تعمل على وضع خطة متكاملة لمواجهة الأزمات وتحسين حياة المواطنين في جميع المجالات، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والمصالح العليا لـ الشعب الفلسطيني في غزة.

وأرسلت الولايات المتحدة، الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويُصنف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حساس ولكن غير سري"، على أنه يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

