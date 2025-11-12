محافظ القاهرة: كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية

18 حجم الخط

ترأس د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات النهائية للمحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومسئولى الأمن، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ورؤساء مجالس إدارات شركتي الصرف الصحى، والكهرباء، ومسئولى المياه، ومرفق الإسعاف، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

إعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية برئاسته بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت، حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين، من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطنا طبقًا لآخر تعداد، موزعين على ١٩ لجنة عامة، بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزا انتخابيا يتنافس فيها المرشحون على ٦٢ مقعدًا، منها ٣١ مقعدا فرديا، و٣١ مقعدا فى القائمة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسته وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.

وشدد د. إبراهيم صابر علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن باللجان، وتوفير أماكن انتظار لهم، ومبردات، وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

كما أكد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.

كما طالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع مرور القاهرة لتييسر الحركة المرورية وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان، بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.