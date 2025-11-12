بعد الفوز بمحافظات المرحلة الأولى، القائمة الوطنية تواصل تحركاتها لحسم باقي مقاعد النواب

18 حجم الخط

تواصل القائمة الوطنية من أجل مصر، تحركاتها في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم قطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا".

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم القطاعين 142 مقعدا، بواقع 102 مقعدا لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و40 مقعدا لقطاع شرق الدلتا.

القائمة الوطنية تحسم مقاعد انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى

يأتي ذلك بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، النتيجة في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، والتي تضم قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بواقع 142 مقعدا.

أحزاب القائمة الوطنية تواصل جولاتها الانتخابية

وتكثف الأحزاب السياسية المشاركة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤتمراتها وجولاتها الميدانية من أجل ضمان الحصول على النسبة المتبقية من المقاعد.



