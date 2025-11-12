الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد الفوز بمحافظات المرحلة الأولى، القائمة الوطنية تواصل تحركاتها لحسم باقي مقاعد النواب

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تواصل القائمة الوطنية من أجل مصر، تحركاتها في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم قطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا".

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية 

ويضم القطاعين 142 مقعدا، بواقع 102 مقعدا لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و40 مقعدا لقطاع شرق الدلتا.

القائمة الوطنية تحسم مقاعد انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى 

يأتي ذلك بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، النتيجة في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، والتي تضم قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بواقع 142 مقعدا.

أحزاب القائمة الوطنية تواصل جولاتها الانتخابية 

وتكثف الأحزاب السياسية المشاركة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤتمراتها وجولاتها الميدانية من أجل ضمان الحصول على النسبة المتبقية من المقاعد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القائمه الوطنية القائمة الوطنية من اجل مصر النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

انتخابات النواب، الحصر العددي يكشف فوز القائمة الوطنية بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا بـ 142 مقعدا

بحضور الآلاف، مؤتمر حاشد لدعم مرشح القائمة الوطنية ببورسعيد (صور)

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالدائرة الأولى بكفر الشيخ (صور)

القائمة الوطنية بقطاعي غرب الدلتا والصعيد تقترب من حسم 142 مقعدا بمجلس النواب

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية