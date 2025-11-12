الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال مروعة

غزة، فيتو
قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

الوصول إلى الرعاية الطبية

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان اليوم الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

أطباء بلا حدود

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

