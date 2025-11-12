الأربعاء 12 نوفمبر 2025
رياضة

صراع قوي بين العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم

الامارات، فيتو
الامارات، فيتو
يسعى منتخبا الإمارات والعراق لنسيان خيبة أملهما لعدم الحصول على بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2026 لكرة القدم عندما يلتقيان غدا الخميس في فرصة أخرى للظهور في النهائيات المقررة في أمريكا الشمالية.

العراق ضد الإمارات 

ويلتقي المنتخبان في أبوظبي قبل أن يتقابلا مجددًا في البصرة بعد أربعة أيام، وسيتأهل الفائز إلى ملحق عالمي سيحدد المتأهل 48 والأخير للبطولة الموسعة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويدخل المنتخبان المباراتين، اللتين تعدان من بين الأهم في تاريخ البلدين، بعد أن أهدرا بالفعل فرصًا للتأهل المباشر وإنهاء الغياب الطويل عن النهائيات. وأخفق العراق الشهر الماضي في التأهل لكأس العالم منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 1986، بينما حرمت قطر المنتخب الإماراتي من التأهل للمرة الأولى منذ 1990.


وسيعتمد العراقيون على خبرة المدرب جراهام أرنولد لعبور الملحق الآسيوي بعدما نجح المدرب في اجتياز سلسلة من الأدوار الإقصائية ليقود منتخب بلاده أستراليا لنهائيات 2022 في قطر.

