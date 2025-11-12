الأربعاء 12 نوفمبر 2025
اقتصاد

المصدرين المصريين: نستهدف تعزيز الربط بين المصنعين والمشترين الدوليين

محمد قاسم رئيس مجلس
محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين
أكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أن الدورة التاسعة من  معرض “Destination Africa” للملابس الجاهزة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء  تأتي في مرحلة مهمة تشهد فيها الصناعة المصرية توسعًا كبيرًا في الأسواق الإقليمية والعالمية.

معرض “Destination Africa” للملابس الجاهزة

وأشار في تصريحات صحفية علي هامش المعرض إلى أن حجم المشاركة غير المسبوق من المشترين الدوليين هذا العام يعكس الثقة المتزايدة في جودة وتنافسية المنتج المصري، وقدرته على تلبية متطلبات سلاسل الإمداد العالمية.

تعزيز الربط بين المصنعين والمشترين الدوليين

وأكد قاسم أن الجمعية تعمل بالتعاون مع المجالس التصديرية على تعزيز الربط بين المصنعين والمشترين الدوليين، وخلق شراكات تصديرية مستدامة تدعم هدف الدولة في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن “Destination Africa” أصبح علامة تجارية مميزة لمصر على خريطة المعارض الدولية المتخصصة.

المصدرين المصريين اكسبولينك الصناعة المصرية معرض “Destination Africa” للملابس الجاهزة المجالس التصديرية

