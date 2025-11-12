تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن قيمة رسوم التحويلات النقدية الدولية، وهذا لأن الكثيرين يرغبون في التعامل معها لتحويل أموالهم للخارج، والحصول على أقل رسوم.

رسوم التحويلات النقدية الدولية

وأوضحت إدارة بنك مصر أن رسوم التحويلات النقدية الدولية بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار أمريكي.

ويتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد، ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

قرض المشروعات في بنك مصر

من جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول مدى ضرورة إلمام العميل بالقراءة والكتابة للحصول على قرض تمويل المشروعات.

وأوضح بنك مصر أنه من ضمن الشروط الأساسية للحصول على تمويل قرض المشروعات أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة وعديدة منها تمويلًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة والإنتاج.

وتشمل قائمة الخطوات والإجراءات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في ذلك الإطار العديد من النقاط الضرورية الواجب توافرها للحصول على التمويل.

شروط قرص المشروعات في بنك مصر

واشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح، بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.