الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن شروط قرض المشروعات في بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يقدم بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة وعديدة منها تمويلًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة والإنتاج.

وتشمل قائمة الخطوات والإجراءات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في ذلك الإطار العديد من النقاط الضرورية الواجب توافرها للحصول على التمويل.

شروط قرص المشروعات في بنك مصر 

واشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:  

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1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

٤_أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

٥_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

٦_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

٧_في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضى على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

٨_أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

٩_ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

١٠_عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

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