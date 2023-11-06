الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بحوث الإسكان والبناء يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

بحوث الإسكان،فيتو
بحوث الإسكان،فيتو

وقع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون في مجال التحول نحو البناء الأخضر والمدن المستدامة مع بنك مصر برئاسة محمد محمود الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور طارق بهاء نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البحوث والدراسات، والدكتور هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان.

يهدف البروتوكول إلى التعاون في تحويل مباني بنك مصر إلى مبانٍ خضراء مستدامة ونشر مفهوم البناء الأخضر من خلال أدوات التمويل المستدام.

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ويتضمن البروتوكول مساهمة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دعم تنفيذ المباني الخضراء المستدامة بين المطورين العقاريين وفقا لإستراتيجية بنك مصر الذي يعتبر أحد أكبر المؤسسات المالية الوطنية التابعة للبنك المركزي والقيام بالدور الريادي في خدمة المجتمع المصري، خاصة في مجال الحفاظ على البيئة، مما يعيد صياغة منهج ومفهوم العمل المصرفي في مصر لأجيال قادمة بجانب دوره الرئيسي كمؤسسة مصرفية تعمل على دفع قاطرة الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء هو الذراع الفنية للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وهو هيئة عامة تتولى إجراء البحوث والخدمات الاستشارية المطلوبة في نطاق اختصاصها، وهو الجهة القائمة على كافة الأنشطة البحثية للتعامل مع المشاكل التي يقابلها قطاع العمارة والعمران في مصر لتقديم حلول ابتكارية وإبداعية في إطار واقعي تنفيذي خاصة في مجال العمارة والعمران الأخضر المستدام بما يحقق ركائز التنمية المستدامة في مصر في إطار الأولويات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وما يتطلبه ذلك من وضع معايير وأسس للتصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء بالإضافة إلى الاستشارات الفنية مما يحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلى والمحافظة على البيئة كل هذا يشكل مهام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والدور الذي يقدمه للدولة في العمارة والتشييد المستدام.

كما تفقد المهندس عمار مندور  رئيس جهاز مدينة حدائق العاصم مواقع العمل بالمدينة، ومنها أعمال الطرق الجاري تنفيذها بمدخل المدينة من طريق العاصمة الإدارية "طريق السويس"، حيث يجرى الآن توسعة وتمهيد الطريق لأنه يعتبر من أهم محاور المدينة المؤدية إلى العاصمة الإدارية وتجري الآن أعمال تسوية الطريق، تمهيدا لفرش طبقة الأسفلت واستكمال أعمال الزراعة به .

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رئيس مجلس إدارة بنك مصر المطورين العقاريين المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء المركز القومي لبحوث الإسكان

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