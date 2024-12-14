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وزير الإسكان يصل العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالى الغربى

شريف الشربيني
شريف الشربيني

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العلمين الجديدة، لإجراء جولة تفقدية بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بأراضي إقليم الساحل الشمالى الغربى التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.

إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج

 

وأعلن  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل أبراج الكهرباء الهوائية خارج حدود قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة شمال الرحاب جنوب طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، والتي كانت تعوق تسليم قطع الأراضي، وأصبحت قطع الأراضي جاهزة للاستلام.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال. 

 

رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية في بني سويف الجديدة والعاشر والعبور 

كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق. 

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقًا لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين بالمدينة.

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