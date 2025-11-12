فلورنس بيو تكشف سبب امتناعها عن التحدث في حياتها العاطفية

18 حجم الخط

كشفت الممثلة الشابة فلورنس بيو ، عن سبب امتناعها عن الحديث عن علاقاتها وحياتها الخاصة.

وقالت فلورنس خلال تصريحات صحفية: “مع وجود الرومانسية في هذا العالم، لا يهم كم تتحدث عنها أو قلّما تتحدث عنها.. الناس لا يكترثون.. يريدون قصة، يريدون برنامجًا واقعيًا، لذا لا يهم كم تقول إنك تحب شخصًا ما أو كم يُسعدك، إن لم يُعجبهم، فلا يكترثون”.

فلورنس بيو تصدم جمهورها بهذا القرار

وأعلنت الممثلة الشابة، فلورنس بيو، عن قرار جديد وصادم، يتمثل في نيتها أخذ استراحة من التمثيل.

وأوضحت فلورنس بيو، أنها اتخذت ذلك القرار، بعد أن استيقظت ذات صباح، وأدركت أنها تفتقد الكثير من الحياة.

فلورنس بيو تتحدث عن التوازن في حياتها

وتحدثت الممثلة فلورنس بيو، لـ مجلة فوج البريطانية، عن محاولة إعادة التوازن بين العمل والحياة، قائلة إنها أخذت أول استراحة في مسيرتها المهنية هذا الصيف، لأنها كانت تتنقل من مشروع إلى آخر بوقت راحة محدود جدا.

وأكدت فلورنس، التي تطلق على نفسها "مهووسة العمل"، إنها كانت تشعر بالإرهاق الشديد، وهي قلقة من أنها تركز على العمل بشكل مفرط، ولا تستمتع بحياتها حقًا.

فيما أوضحت فلورنس، إنها تريد أن يكون لها مهنة طويلة الأمد، لكنها تدرك أن هذا لن يحدث إذا استنفدت نفسها، وبالتالي، فإنها تأخذ بعض إجازة مدفوعة الأجر.

