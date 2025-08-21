الخميس 21 أغسطس 2025
فلورنس بيو تنضم لطاقم عمل فيلم Spider Man Brand New Day

فلورنس بيو، فيتو

أعلنت  استديوهات مارفل رسميا، عن انضمام الممثلة "فلورنس بيو"، لطاقم عمل فيلم Spider Man Brand New Day.

وأوضحت مارفل، أن فلورنس بيو ستعاود لتجسيد شخصية البطلة الخارقة YelenaBelova، مرة أخرى خلال أحداث فيلم Spider Man Brand New Day، حيث من المقرر أنها ستعرض على Spider Man الانضمام لفريق The New Avengers، وذلك تمهيدا لأحداث فيلم AvengersDoomsday.

توم هولاند يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Spider-Man: Brand New Day

فيما كشف الممثل الشاب توم هولاند، عن تفاصيل جديدة حول فيلمه المرتقب "Spider-Man: Brand New Day".

وذكر هولاند، في حوار مع موقع فاريتي، أن فيلم "Spider-Man: Brand New Day"، سيركّز بشكل أكبر على التصوير في مواقع حقيقية، واستخدام أساليب صناعة الأفلام التقليدية، قائلا:"في الفيلم السابق كنّا مقيّدين جدًا بسبب جائحة كورونا... أمّا الآن، فنحن نميل تمامًا إلى الأسلوب الكلاسيكي في التصوير، وسنصوّر في مواقع حقيقية.. سنستخدم الشوارع لتصوير مشهد ضخم نعمل عليه حاليًا".

موعد تصوير فيلم  Spider Man Brand New Day

وأعلنت  استديوهات مارفل، أن دور الممثلة والمغنية الأمريكية زيندايا، في فيلم مارفل المنتظر Spider Man Brand New Day، سيكون صغيرا للغاية، ومحدود.

وذكرت التقارير الجديدة، أن دور زيندايا، في فيلم  Spider Man Brand New Day، سيكون بمثابة ظهور شرفي، وذلك بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الأخرى، في حين أنها رغبت مساندة حبيبها توم هولاند بطل الفيلم، رغم انشغالها، وجدول أعمالها المزدحم.

وكشفت مارفل رسميًا عن عنوان الجزء الجديد لسلسلة أفلام SPIDER-MAN، والذي سيحمل  عنوان 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY'،  وسيُعرض في صالات السينما بتاريخ 31 يوليو 2026.

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

 وانضمت سيدي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things، بشكل رسمي إلى طاقم عمل الجزء الرابع، من سلسلة أفلام “Spider-Man ”.

وذكر التقرير أن هناك احتمالين حول الدور الذي ستجسده سيدي سينك، في فيلم “Spider-Man 4”، الأول هو أنها ستؤدي دور ماري جين ـ Mary Jane، صديقة سبايدرمان، أو جين جراي ـ Jean Grey من فريق X-Men. 

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

ومن المقرر أن يشهد فيلم Spider-Man 4، علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

كما ذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

قصة فيلم Spider Man 4 

 وكشفت استديوهات مارفل،  تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن الفيلم سيتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars.

