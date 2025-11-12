رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

18 حجم الخط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له.

السيسي يكلف بإعداد تقرير مفصل حول حالة محمد صبحي

كما كلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية قاماتها الفنية والثقافية.

وجاء التوجيه الرئاسي عقب تعرض الفنان القدير محمد صبحي لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخوله في حالة من عدم الوعي الجزئي، ما أثار قلق محبيه وجمهوره العريض في مصر والعالم العربي.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

ومن جانبه كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلا: “هناك فريق طبي متخصص يقوم بإجراء الفحوصات الطبية للفنان”.

وأضاف فى مداخلة فضائية أن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي مستقرة، موضحا أنه سيتم رفع التقرير الطبي إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الفريق الطبي هو الذى سيحدد حالة الفنان محمد صبحي بعد الانتهاء من إعداد تقريره الطبي.



