أخبار مصر

لفتة إنسانية من الرئيس..

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له.


 وكان الفنان محمد صبحي تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله بحالة عدم كامل في الوعي، ولكنه تحسن واستعاد وعيه بشكل كبير.

