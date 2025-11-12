مونديال الناشئين، 4 منتخبات تحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
كأس العالم للناشئين، نجحت 4 منتخبات فقط في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لمسابقة كأس العالم للناشئين 2025  بجمع 9 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات.

 

وتصدرت منتخبات إيطاليا والأرجنتين والولايات المتحدة والنمسا المجموعات الأولي والرابعة والتاسعة والثانية عشر بالترتيب بالعلامة الكاملة.

 

وجاء ترتيب مجموعات مونديال الناشئين 2025 بعد ختام دور المجموعات كالتالي 

ترتيب المجموعة الأولي في كأس العالم للناشئين

1- إيطاليا 9 نقاط

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط

3 - قطر  نقطتان

4- بوليفيا نقطة واحدة


ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للناشئين

1-  اليابان 7 نقاط

2- البرتغال 6 نقاط

3- المغرب 3 نقاط

4- كاليدونيا الجديدة نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للناشئين

1- السنغال 7 نقاط

2- كرواتيا 7 نقاط

3- كوستاريكا نقطة واحدة

4- الإمارات نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للناشئين

1- الأرجنتين 9 نقاط

2- بلجيكا 6 نقاط

3- تونس 3 نقاط

4- فيجي بدون نقاط


ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين

1- فنزويلا 7 نقاط

2- إنجلترا 6 نقاط

3- مصر 4 نقاط

4- هايتي بدون نقاط

 


ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للناشئين

1- سويسرا 7 نقاط 

2- كوريا الجنوبية 7 نقاط 

3- المكسيك 3 نقاط 

4- كوت ديفوار بدون نقاط 


ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم للناشئين

1- ألمانيا 5 نقاط 

2- كولومبيا 5 نقاط

3- كوريا الشمالية 4 نقاط 

4- السلفادور نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للناشئين

1- البرازيل 7 نقاط

2- زامبيا 7 نقاط 

3- إندونيسيا 3 نقاط 

4- هندرواس بدون نقاط 

 


ترتيب المجموعة التاسعة في كأس العالم للناشئين


1- الولايات المتحدة 9 نقاط 

2- بوركينا فاسو  6 نقاط 

3- التشيك 3 نقاط 

4- طاجيكستان بدون نقاط 


ترتيب المجموعة العاشرة في كأس العالم للناشئين

1- أيرلندا 7 نقاط 

2- أوزبكستان 6 نقاط 

3- باراجواي 4 نقاط 

4- بنما بدون نقاط 


ترتيب المجموعة الحادية عشر في كأس العالم للناشئين

1-  فرنسا  4 نقاط

2- كندا 4 نقاط 

3- أوغندا 4 نقاط 

4- تشيلي  4 نقاط 
 


ترتيب المجموعة الثانية عشر في كأس العالم للناشئين

1- النمسا 9 نقاط 

2- مالي 6 نقاط 

3- السعودية 3 نقاط 

4- نيوزيلندا بدون نقاط 
 

 

وجاءت نتائج مرحلة المجموعات في مونديال الناشئين 2025 كالتالي 

نتائج الجولة الأولي لبطولة كأس العالم للناشئين 
 

جنوب أفريقيا  3-1 بوليفيا 
كوستاريكا 1-1 الإمارات
السنغال 0-0  كرواتيا
اليابان 2-0 المغرب
الأرجنتين 3-2 بلجيكا 
كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال 
قطر 0-1 إيطاليا 
تونس 6-0 فيجي 
ساحل العاج 1-4 سويسرا 
البرازيل 7-0 الهندوراس 
المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية 
هايتي 1-4 مصر 
ألمانيا 1-1 كولومبيا 
إنجلترا 0-3 فنزويلا
كوريا الشمالية 5-0 السلفادور 
إندونيسيا 1-3 زامبيا 
طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك 
بنما 1-4 آيرلندا 
باراجواي 1-2 أوزبكستان
النمسا 1-0 السعودية 
مالي 3-0 نيو زيلندا
الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو 
كندا 2-1 أوغندا 
فرنسا 2-0 تشيلي

نتائج الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين 


بوليفيا 0-4 إيطاليا 
البرتغال 6-0 المغرب
اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة 
الأرجنتين 1-0 تونس 
فيجي 0-7 بلجيكا
الإمارات 0-3 كرواتيا 
قطر 1-1 جنوب أفريقيا 
السنغال 1-0 كوستاريكا 
إنجلترا 8-1 هايتي
السلفادور 0-0 كولومبيا 
ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية 
مصر 1-1 فنزويلا 
المكسيك 1-0 ساحل العاج
سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية 
البرازيل 4-0 إندونيسيا 
زامبيا 5-2 الهندوراس 
جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو
أوغندا 1-1 تشيلي
مالي 0-3 النمسا 
فرنسا 0-0 كندا 
الولايات المتحدة 2-1 طاجيستان 
باراجواي 2-1 بنما
آيرلندا 2-1 أوزبكستان
السعودية 3-2 نيو زيلندا

نتائج الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم للناشئين 


فيجي 0-7 الأرجنتين 
بلجيكا 2-0 تونس 
المغرب 16-0 كاليدونيا الجديدة 
البرتغال 1-2 اليابان 
الإمارات 0-5 السنغال 
كرواتيا 3-1 كوستاريكا 
إيطاليا 3-1 جنوب أفريقيا 
بوليفيا 0-0 قطر 
كوريا الجنوبية 3-1 ساحل العاج 
سويسرا 3-1 المكسيك 
السلفادور 0-7 ألمانيا 
كولومبيا 2-0 كوريا الشمالية 
زامبيا 1-1 البرازيل 
الهندوراس 1-2 إندونيسيا 
فنزويلا 4-2 هايتي 
مصر 0-3 إنجلترا 
تشيلي 2-1 كندا 
أوغندا 1-0 فرنسا 
أوزبكستان 6-1 بنما 
آيرلندا 0-0 باراجواي  
جمهورية التشيك 0-1 الولايات المتحدة 
بوركينا فاسو 2-0 طاجيكستان 
نيو زيلندا 1-4 النمسا 
السعودية 0-2 مالي 
 

 

 

