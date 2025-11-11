إخماد حريق اندلع بحديقة المتحف الزراعى فى الدقى
تمكنت قوات من الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب بمحيط حديقة المتحف الزراعى بدائرة قسم شرطة الدقى.
وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة باندلاع الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق.
و بالفحص تبين أن الأدخنة، المنبعثة من داخل الحديقة كانت بسبب حريق فى مخلفات زراعية بمحيط المتحف وتمت السيطرة عليها.
