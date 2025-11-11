الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

إخماد حريق اندلع بحديقة المتحف الزراعى فى الدقى

حريق مخلفات بمحيط
حريق مخلفات بمحيط المتحف الزراعي في الدقي،فيتو
 تمكنت قوات من الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب بمحيط  حديقة المتحف الزراعى بدائرة قسم شرطة الدقى.

 

وتلقت قوات  الحماية المدنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة  باندلاع الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق.

و بالفحص تبين أن الأدخنة، المنبعثة من داخل الحديقة كانت بسبب حريق فى مخلفات زراعية بمحيط المتحف وتمت  السيطرة عليها. 

نشوب حريق في مخزن دراجات نارية على طريق سمنود المنصورة

اندلاع حريق في عقار مكون من 6 طوابق بالقليوبية، والحماية المدنية تهرع إلى المكان

