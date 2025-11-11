غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي حول انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

اختتمت غرفة عمليات حزب المؤتمر متابعتها المكثفة لليوم الثاني من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وعضوية الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات.

انتخابات مجلس النواب

وقد استمرت أعمال الغرفة لأكثر من ساعتين بعد الموعد الرسمي لإغلاق اللجان، نظرًا لحالة الإقبال الكبير التي شهدتها العديد من الدوائر الانتخابية، الأمر الذي دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التوجيه باستمرار التصويت داخل اللجان حتى انتهاء آخر ناخب متواجد، كما حدث في عدد من اللجان بمحافظات الفيوم والوادى الجديد وأسوان.

وانتهت أغلب اللجان من أعمالها بعد الانتهاء الكامل من عمليات التصويت، بينما تابعت غرفة العمليات حتى ساعة متأخرة إغلاق اللجان التي يتواجد بها مرشحو الحزب، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة متابعة عمليات الفرز خلال الساعات القادمة بالتنسيق مع المرشحين ومندوبيهم.

وخلال الساعات الأخيرة من اليوم، تلقت الغرفة عدة شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، أبرزها:

انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من لجان محافظة الفيوم مما تسبب في تعطّل مؤقت للتصويت.

نقص أوراق الاقتراع في بعض لجان منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

شكاوى من محافظة سوهاج حول منع بعض مندوبي المرشحين من حضور أعمال الفرز في عدد من اللجان.

وأكدت غرفة عمليات حزب المؤتمر أنها تتابع هذه الشكاوى مع الجهات المختصة، وأنها مستمرة في دعم مرشحي الحزب ميدانيًا وقانونيًا لضمان سير العملية الانتخابية وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتابع أعضاؤها عملية الفرز في جميع اللجان لإعلان نتائج مرشحيها المبدئية فور الانتهاء منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.