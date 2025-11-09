موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات النواب

18 حجم الخط

في مشهد وطني يعكس الفهم الصحيح للدين والانتماء الصادق والولاء العميق للوطن، توجه موفدو وزارة الأوقاف العاملون بالخارج إلى مقار السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين -بالقول والفعل- أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني يعبر عن الوعي والمسئولية تجاه الوطن.

وحرص الموفدون على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة الوطن في البناء والتنمية، واعتزازهم بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات.

وتنطلق غدًا الإثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

محافظات المرحلة الأولى:

(الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)

النظام الانتخابي

تجمع انتخابات مجلس النواب بين النظام الفردي والقائمة المغلقة.

نظام القائمة: مخصص لهذا النظام في المرحلة الأولى عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا

142 مقعدًا.

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

النظام الفردي: يشمل1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.