أخبار مصر

موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات النواب

مشاركة أئمة الأوقاف
مشاركة أئمة الأوقاف في الانتخابات
في مشهد وطني يعكس الفهم الصحيح للدين والانتماء الصادق والولاء العميق للوطن، توجه موفدو وزارة الأوقاف العاملون بالخارج إلى مقار السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين -بالقول والفعل- أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني يعبر عن الوعي والمسئولية تجاه الوطن.

وحرص الموفدون على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة الوطن في البناء والتنمية، واعتزازهم بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات.

وتنطلق غدًا الإثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

محافظات المرحلة الأولى:
(الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)

النظام الانتخابي

تجمع انتخابات مجلس النواب بين النظام الفردي والقائمة المغلقة.

نظام القائمة: مخصص لهذا النظام في المرحلة الأولى عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا
142 مقعدًا.

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

النظام الفردي: يشمل1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.

 

