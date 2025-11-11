لافروف يعلق على محاولة بريطانيا اختطاف مقاتلة روسية

18 حجم الخط

سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، من محاولة بريطانيا وأوكرانيا اختطاف مقاتلة "ميج-31" روسية، وتضليل الاستخبارات الروسية للندن وعملائها حتى جمع أدلة إدانتهم وخيبتهم.

وذكر وزير الخارجية الروسية: "لا أعلم كيف ستحاول بريطانيا التنصل من هذا الأمر، رغم أن قدرتها على الظهور وكأنها "أوزة خرجت من تحت التظاهر بالبراءة".

وفي السياق ذاته، أحبط الأمن الفدرالي الروسي مؤخرا محاولة بريطانية أوكرانية فاشلة لاختطاف مقاتلة "ميج-31" روسية تحمل صواريخ "كينجال" فرط صوتية واستخدامها لضرب قاعدة لـ"الناتو" في رومانيا، واتهام روسيا بإشعال الحرب.

ونشر الأمن الفدرالي الروسي تسجيلات صوتية ومصورة لعملاء الاستخبارات الأوكرانية الذين حاولوا إغراء طيار وملاح روسيين بـ3 ملايين دولار وجنسية دولة غربية للعيش فيها بأمان بعد الخيانة.

