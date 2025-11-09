باريس تنتقد الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي

الأحد 09 نوفمبر 2025
انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد مهربي مخدرات مزعومين في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال الوزير في تعليق لوكالة "فرانس برس": "إن الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ هذه الضربات، قد تخطت أحكام القانون الدولي والقانون البحري".

وأعرب الوزير عن قلقه إزاء الوضع المتوتر في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد عزم السلطات الفرنسية على مواجهة تجارة المخدرات التي تشهد نموًا متفجرًا في أوروبا، واصفًا إياها بأنها مسألة تتعلق بأمن الفرنسيين.

وكان بارو قد صرح في وقت سابق بأن فرنسا ستدفع بمكافحة الاتجار بالمخدرات عبر تعزيز عمل سفاراتها في دول أمريكا اللاتينية.

وفي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة بشكل متكرر لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا كان يُزعم أنها تنقل مخدرات. 

وأفاد التلفزيون الأمريكي (إن بي سي) في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا.

وفي نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا أصبحت معدودة، مع تأكيده أن واشنطن لا تخطط للدخول في حرب مع كاراكاس.

