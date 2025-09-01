فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات تأميم مجلس النواب 2025

تقدم “فيتو” في عددها الجديد قائمة من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، فأمام محاولات رسم خارطة جديدة لمنطقتنا يصبح التكاتف واجبًا وطنيًا.

اقرأ أيضا:

عصام كامل يكتب: خريطة وطنية جديدة من أجل مصر.

إمبراطورية الخواجات فى الأهلي.

د. جودة عبد الخالق لـ«فيتو»: الحكومة تتجاهل الفقراء وتراكم الديون يؤكد فشلها وصندوق النقد يسيطر على قراراتها.

أوجاع أطباء الامتياز تدريب غير كاف.. معاملة سيئة.. رواتب هزيلة.

تفعيل قانون العمل.. الوزير: نقلة نوعية للعمال وتحصين لحقوقهم.. رئيس الاتحاد: محاكم متخصصة للفصل السريع وانتهاء زمن استمارة 6.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.