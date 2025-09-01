الإثنين 01 سبتمبر 2025
فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات تأميم مجلس النواب 2025

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تقدم “فيتو” في عددها الجديد قائمة من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية  والحزبية، فأمام محاولات رسم خارطة جديدة لمنطقتنا يصبح التكاتف واجبًا وطنيًا. 

 

اقرأ أيضا:

 

عصام كامل يكتب: خريطة وطنية جديدة من أجل مصر. 

 

إمبراطورية الخواجات فى الأهلي. 

 

 د. جودة عبد الخالق  لـ«فيتو»: الحكومة تتجاهل الفقراء وتراكم الديون يؤكد فشلها وصندوق النقد يسيطر على قراراتها.

 

 أوجاع أطباء الامتياز تدريب غير كاف.. معاملة سيئة.. رواتب هزيلة.

 

 تفعيل قانون العمل.. الوزير: نقلة نوعية للعمال وتحصين لحقوقهم.. رئيس الاتحاد: محاكم متخصصة للفصل السريع وانتهاء زمن استمارة 6. 

