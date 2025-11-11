مصرع شخص دهسته سيارة بطريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي بالقليوبية

18 حجم الخط

شهد طريق “مصر – الإسكندرية” الزراعي أمام الميكنة الزراعية في نطاق محافظة القليوبية – اتجاه بنها، حادثًا مأساويًا إثر اصطدام سيارة بأحد المارة أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وفاة شخص في حادث عبور مشاة بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي بالقليوبية

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبيّن أن الحادث وقع نتيجة عبور أحد الأشخاص للطريق من مكان غير مخصص للمشاة، فاصطدمت به سيارة مسرعة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية المتوفى، فيما تمت إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور بالطريق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.