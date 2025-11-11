الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع شخص دهسته سيارة بطريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي بالقليوبية

حادث عبور مشاة بالطريق
حادث عبور مشاة بالطريق الزراعي، فيتو
شهد طريق “مصر – الإسكندرية” الزراعي أمام الميكنة الزراعية في نطاق محافظة القليوبية – اتجاه بنها، حادثًا مأساويًا إثر اصطدام سيارة بأحد المارة أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته في الحال.

جهود مكثفة لضبط شاب متهم بقتل أمه بعيار ناري في القليوبية

كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على ابنة شقيقه بالضرب في القليوبية

 

وفاة شخص في حادث عبور مشاة بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي بالقليوبية

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبيّن أن الحادث وقع نتيجة عبور أحد الأشخاص للطريق من مكان غير مخصص للمشاة، فاصطدمت به سيارة مسرعة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية المتوفى، فيما تمت إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور بالطريق.
 

