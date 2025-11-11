الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أبو مازن يشيد باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ويثمن جهود وقف حرب غزة

أبو مازن، فيتو
أبو مازن، فيتو
أكد الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن أن القيادة الفلسطينية ممتنة لإعلان فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفًا هذا الاعتراف بأنه نقطة تحول تاريخية ورسالة أمل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وساطة ترامب في وقف حرب غزة

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بـ الجهود التي قام بها الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب والوسطاء الدوليين للمساعدة في وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.

تطوير الدولة الفلسطينية والدستور المؤقت

كشف الرئيس الفلسطيني أن القيادة قريبة من الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت، مشددًا على أن الدولة المنشودة ستكون ديمقراطية وغير مسلحة، مع التأكيد على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل على بناء مؤسسات دولة قائمة على القانون والعدالة، لتضمن حقوق جميع المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع الأراضي الفلسطينية.

