خارج الحدود

فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأمن

معرض أمني في باريس،
معرض أمني في باريس،
أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن فرنسا منعت 8 شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأمن الأسبوع المقبل في باريس.



وشرعت العديد من الدول الأوروبية في فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة ردا على المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق قالت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس للصحفيين إن العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة.

 العقوبات الأوروبية على إسرائيل لا تزال مطروحة

 وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون في لوكسمبورج الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 أكتوبر الجاري.

 وأضافت كالاس أن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل.

