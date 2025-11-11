الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
مفاجأة، جوارديولا يرحل قبل نهاية عقده مع مانشستر سيتي

 كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد يتخذ قرارا بالرحيل عن النادي خلال صيف العام المقبل، رغم أنه وقع العام الماضي على عقد يمتد حتى عام 2027.

نجاحات جوارديولا مع مانشستر سيتي 

المدرب الإسباني حقق نجاحات مذهلة منذ توليه القيادة الفنية للفريق في عام 2016، إذ توّج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأسين من كأس الاتحاد الإنجليزي، وعدد كبير من البطولات الأخرى.

جوارديولا يبحث مغادرة مانشستر سيتي قبل نهاية عقده بموسم

ورغم أن عقد جوارديولا لا يزال ساريًا بعد تمديده عامين إضافيين قبل 12 شهرًا فقط، فإن صحيفة ذا تايمز (The Times) كشفت أن المقربين منه يعتقدون أنه قد يودع النادي في الصيف المقبل، أي بعد عقد كامل على وصوله إلى ملعب الاتحاد، معتبرين أن تلك الخطوة ستكون "منطقية" في مسيرته التدريبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرارًا نهائيًا لم يُتخذ بعد، مضيفةً أن جوارديولا اعتاد على إكمال عقوده السابقة مع الأندية التي دربها، مثل برشلونة وبايرن ميونخ، ما يعني أن الاحتمال لا يزال قائمًا بأن يواصل مهمته حتى نهاية عقده الحالي.

كما لفت التقرير إلى أن بعض المصادر المقربة التي توقعت رحيله سابقًا كانت مخطئة في الماضي، إذ فاجأهم جوارديولا بتغيير قراره وتجديد عقده مع مانشستر سيتي.

جوارديولا يحصل على فترة راحة بعد مغادرة مانشستر سيتي 

وتحدث جوارديولا بنفسه أخيرًا بشكل علني، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا بالحصول على فترة راحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي، مهما كان توقيت ذلك الرحيل.

وقال المدرب الإسباني: "أعلم أنه بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي سأتوقف، هذا أمر مؤكد. القرار متخذ، بل أكثر من متخذ".

وأضاف: "لا أعرف كم ستستمر فترة التوقف، سنة، سنتين، ثلاث، خمس، عشر، أو حتى خمس عشرة سنة لا أعلم، لكنني سأرحل بعد هذه الفترة مع السيتي لأنني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي وصحتي، لن أعتزل التدريب، لكنني سآخذ فترة راحة بالتأكيد".
 

