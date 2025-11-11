تجهيز 642 لجنة وتوفير مظلات وكراسي متحركة لخدمة كبار السن بانتخابات النواب بالغربية

18 حجم الخط

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمراجعة الموقف التنفيذي لكافة التجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

حيث أعلن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية مؤكدًا أن المحافظة جاهزة بشكل كامل لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة وذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية وأبنائها.

وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل جميع اللجان وتوفير مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية وسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل والتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل.

كما شدد على توافر الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد المخصصة لصناديق التصويت.

كما وجه المحافظ إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مريحة أمام مقار اللجان لخدمة الناخبين ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية لتسهيل الوصول إليها.

وفيما يتعلق بالمظهر العام شدد اللواء الجندي على دهان وتجميل اللجان من الداخل والخارج ورفع مستوى النظافة والتجميل بمحيطها وقص وتهذيب الأشجار ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول الناخبين إليها والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.

ووجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة خلال أيام الانتخابات مؤكدًا على تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها لمنع تجمع المياه وتجهيز سيارات شفط وطوارئ لسرعة التعامل مع أي تجمع مائي والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بمحيط المقار الانتخابية.

كما شدد على تأمين مداخل ومخارج اللجان ضد الانزلاق أو تراكم المياه وتوفير طبقات رملية أو مواد مانعة للانزلاق عند الحاجة مع مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن ضد مياه الأمطار وتكليف رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية أثناء سقوط الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طوارئ وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الإبلاغ والتعامل مع أي موقف طارئ.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية مشددًا على أن أعمال المتابعة ستُجرى على مدار الساعة لضمان الالتزام بالخطة الموضوعة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أنه سيقوم بجولات ميدانية مستمرة للوقوف على جاهزية اللجان والاطمئنان على سير الاستعدادات مشيرًا إلى أن الهدف هو إجراء انتخابات مجلس النواب في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.