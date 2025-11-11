مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

18 حجم الخط

تمكنت حملات الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة القاهرة اليوم من ضبط ٢٨٨ توكتوك منها ٩٠ توكتوك بالمنطقة الشمالية، و٩٣ بالمنطقة الجنوبية، و٧٧ توك توك بالمنطقة الشرقية، و٢٨ توك توك بالمنطقة الغربية، كما تم التحفظ على ٣٥ سكوتر بمختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حظر سير التوكتوك والاسكوتر الكهربائى

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير وسيرها بالشوارع الرئيسية، والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة، ومنع سير سكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

كما شدد محافظ القاهرة على استمرار حملات منع سير سكوتر الأطفال الكهربائى في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير اسكوترات الأطفال فى شوارع القاهرة يأتى ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوك توك فى الشوارع الرئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.