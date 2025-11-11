الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

حظر سير التوكتوك،
حظر سير التوكتوك، فيتو
18 حجم الخط
ads

تمكنت حملات الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة القاهرة اليوم من ضبط ٢٨٨ توكتوك منها ٩٠ توكتوك بالمنطقة الشمالية، و٩٣ بالمنطقة الجنوبية، و٧٧ توك توك بالمنطقة الشرقية، و٢٨ توك توك بالمنطقة الغربية، كما تم التحفظ على ٣٥ سكوتر بمختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ القاهرة يقرر سير التوكتوك في هذه المناطق

10 جنيهات، وضع ملصقات بتعريفة ركوب موحدة على التوكتوك بالشهداء في المنوفية

 

حظر سير التوكتوك والاسكوتر الكهربائى

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير وسيرها بالشوارع الرئيسية، والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة، ومنع سير سكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

 

 

وشدد  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

كما شدد محافظ القاهرة على  استمرار حملات منع سير سكوتر الأطفال الكهربائى في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير اسكوترات الأطفال فى شوارع القاهرة يأتى ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوك توك فى الشوارع الرئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أحياء محافظة القاهرة اسكوتر الكهرباء الاسكوتر الكهربائي د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مركبات التوكتوك

مواد متعلقة

بعد مصادرة الاسكوتر، محافظة القاهرة تتخذ هذا الإجراء ضد "التوك توك" (فيديو)

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

وديا، الإسماعيلي يتعادل مع الصداقة الليبي سلبيا استعدادا للدوري الممتاز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية