تأييد المشدد 3 سنوات لمتهم في أحداث عنف عين شمس

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بتأييد معاقبة متهم بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر في أحداث عنف عين شمس، بالسجن المشدد 3 سنوات.

الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون



كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم انه اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة، وخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.

تحقيقات النيابة العامة



جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.



مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.



