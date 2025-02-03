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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث عنف عين شمس، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر لجلسة 5 مايو المقبل.

الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون

ووجهت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة، وخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014
مناطق الإرهاب. 

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

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