وفد من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزور مسار العائلة المقدسة بكفرالشيخ (صور)

استقبلت محافظة كفر الشيخ، الوفد سياحي من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يضم 54 من المطارنة والأساقفة والرهبان والراهبات، وذلك في إطار زيارتهم لمسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا، ضمن برنامج تنشيط السياحة الدينية.

شمل برنامج الزيارة تفقد كنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا وعدد من النقاط التاريخية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، حيث أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لما تبذله الدولة المصرية من جهود لتطوير نقاط المسار وتسهيل الزيارات.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود السياحية، بما يعزز مكانة كفرالشيخ كأحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تسهم في دعم الحوار الثقافي بين الشعوب، وتبرز دور مصر كأرض للتاريخ والسلام.

