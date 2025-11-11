الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزور مسار العائلة المقدسة بكفرالشيخ (صور)

وفد من الكنيسة الروسية
وفد من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزور مسار العائلة
18 حجم الخط

استقبلت محافظة كفر الشيخ، الوفد سياحي من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يضم 54 من المطارنة والأساقفة والرهبان والراهبات، وذلك في إطار زيارتهم لمسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا، ضمن برنامج تنشيط السياحة الدينية.

شمل برنامج الزيارة تفقد كنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا وعدد من النقاط التاريخية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، حيث أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لما تبذله الدولة المصرية من جهود لتطوير نقاط المسار وتسهيل الزيارات.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود السياحية، بما يعزز مكانة كفرالشيخ كأحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تسهم في دعم الحوار الثقافي بين الشعوب، وتبرز دور مصر كأرض للتاريخ والسلام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرثوذكسية الحوار الثقافي الدولة المصرية العائلة المقدسة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية كنيسة العذراء مريم بسخا

مواد متعلقة

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف أعمال البر في الحرم؟، اعرف أقوال العلماء

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

المزيد
الجريدة الرسمية