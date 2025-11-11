"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

18 حجم الخط

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلته الدورية "سياسات مناخية"، تناول موضوع "اتجاهات الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة: الدوافع والتحديات"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار سعي المركز إلى استعراض الرؤى والتحليلات حول القضايا البيئية والمناخية وانعكاساتها على التنمية المستدامة.

التحول في الطاقة يتطلب موارد هائلة

أوضح المركز أن التحول في مجال الطاقة بين عامي 2022 و2050 يتطلب نحو 6.5 مليار طن من الموارد المعدنية، تمثل المواد الأساسية المستخدمة في بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل النحاس والنيكل والألومنيوم.

وأشار إلى أن كفاءة التكنولوجيا وسياسات إعادة التدوير يمكنها أن تقلل من المواد الخام المطلوبة لتقنيات الطاقة النظيفة بنسبة تتراوح بين 20 و60% لمعظم المواد.

استثمارات ضخمة لتحقيق الحياد الكربوني

قدّرت لجنة تحولات الطاقة أن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا قدره 3.5 تريليون دولار عالميًا خلال الفترة من 2021 إلى 2050، أي ما يعادل 110 تريليونات دولار خلال ثلاثة عقود.

وسيُوجَّه نحو 70% من هذه الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، فيما يمكن جمع 300 مليار دولار سنويًا من التحويلات الدولية وأسواق الكربون والتبرعات لدعم التحول الأخضر.

جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة

أكد المركز أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو التحول للطاقة المتجددة من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

كما أطلقت الدولة مشروعات رائدة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات جبل الزيت لطاقة الرياح، إضافة إلى المشروع القومي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار حزمة من القوانين المشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة.

مشروعات واستثمارات متنامية

تبلغ قدرات الطاقة المتجددة في مصر نحو 8 آلاف ميجاوات، إلى جانب 4.5 آلاف ميجاوات قيد التركيب، وأكثر من 12.5 ألف ميجاوات في مرحلة التطوير.

كما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة أكثر من 43 ألف كيلومتر مربع في مناطق مختلفة مثل غرب أسوان وخليج السويس.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الرياح تتجاوز 3 مليارات دولار، فيما تصل قدرات مجمع بنبان للطاقة الشمسية وحده إلى 1465 ميجاوات.

مبادرات وطنية وتمويلات دولية

لفت التقرير إلى أن مبادرة "نوفي" التي أطلقتها الدولة عام 2022، نجحت في تعبئة تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ سبعة مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تبلغ 4.2 جيجاوات، بما يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.

