مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي

18 حجم الخط

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا، وذلك لمتابعة سير العمل الحكومي ومناقشة عدد من الملفات الهامة المطروحة على جدول الأعمال.

كما سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع لإطلاع الرأي العام على مستجدات القرارات الحكومية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأداء الوزارات والهيئات الحكومية، ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى استعراض التقارير الوزارية حول المشروعات الجارية وخطط التنمية في مختلف القطاعات.

ويناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددًا من القضايا الملحة، منها جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية، فضلًا عن استعراض مستجدات المشروعات القومية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والإسكان، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.