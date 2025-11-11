سرقة تماثيل أثرية ومقتنيات نادرة من المتحف الوطني في دمشق

18 حجم الخط

كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية السورية عن تعرض المتحف الوطني في العاصمة دمشق للسرقة.

تعرض المتحف الوطني في العاصمة دمشق للسرقة

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، أن عملية السرقة وقعت مساء أمس وطالت عددًا من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

كما أضاف أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها على الفور، وتُجري حاليًا عمليات تتبع وتحرٍ مكثفة لضبط الفاعلين واسترداد المسروقات.

وأكد المصدر مباشرة التحقيق مع عناصر حراسة المتحف، وبعض المسئولين المعنيين، للوقوف على تفاصيل الحادثة وظروف وقوعها.

وكان المتحف استضاف قبل أيام معرضًا فنيًا بعنوان "صدأ الصدأ" للفنان الشاب بيدرو نداف، الذي استخدم شظايا الحرب وحولها إلى أعمال فنية تعبيرية، في رسالة قوية عن تحويل الألم إلى جمال.

عميد المتاحف السورية

يذكر أن المتحف الوطني يُعد من أهم وأقدم المتاحف في العالم العربي، ويُعرف بأنه "عميد المتاحف السورية"، وكان أغلق مؤقتًا بعد سقوط النظام السوري السابق، في الثامن من ديسمبر 2024، إثر محاول مجهولين اقتحامه. إلا أنه أعيد فتحه في يناير الماضي.

وتأسس هذا الصرح الثقافي الذي يقع في قلب العاصمة السورية عام 1919 وافتُتح رسميًا عام 1936.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.