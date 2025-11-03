الخارجية الفرنسية تدين فظائع مليشيا الدعم السريع في الفاشر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم، في بيان رسمي، أن باريس تدين بشدة الفظائع ذات الطابع العرقي التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة وقف فوري للعنف ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

دعوة إلى تحقيق دولي عاجل

وطالبت الخارجية الفرنسية بـ فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتوثيق الجرائم المرتكبة في الفاشر، مؤكدة دعم باريس الكامل لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في حماية المدنيين وتهيئة الظروف لوقف شامل لإطلاق النار في السودان.

وأضاف البيان أن فرنسا تتابع بقلق بالغ التدهور الإنساني في دارفور، داعية جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.

موقف أوروبي متصاعد ضد الانتهاكات

تأتي هذه الإدانة ضمن موقف أوروبي متنامٍ ضد جرائم الدعم السريع في إقليم دارفور، بعد أيام من بيانات مشابهة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا، شددت جميعها على أن استهداف المدنيين على أسس عرقية قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

