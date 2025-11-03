الإثنين 03 نوفمبر 2025
مسؤول سوداني: لا هدنة قبل انسحاب الدعم السريع من الأعيان المدنية وفقا لاتفاق جدة 2023

الدعم السريع
الدعم السريع

نقل موقع العربية عن مصدر بالحكومة السودانية قوله: لا هدنة قبل انسحاب  الدعم السريع من الأعيان المدنية وفقا لاتفاق جدة 2023.

وأكد المصدر الحكومي السوداني: لا يوجد تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الدعم حول الهدنة.

ويأتي ذلك بعدما نقل موقع العربية عن مصادر قولها: إن  مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ صحفيين أن واشنطن قدمت مقترح هدنة بالسودان.

الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان 

وأضافت المصادر، أن مسعد بولس أكد وجود أمل في التوصل لاتفاق لوقف النار بالسودان، مشيرة إلى أن الجيش والدعم السريع يدرسان بنود الهدنة

وأكد بولس أن الجيش والدعم السريع رحبا مبدئيا بمقترح الهدنة، موضحا أن المفاوضات بين إدارة ترامب والجيش والدعم تتم بشكل منفصل.

ونفى مسعد بولس وجود أي تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجيش والدعم، وأبلغ صحفيين أن مقترح الهدنة بالسودان قد يمتد لـ3 أشهر أو لـ9.

السودان الدعم السريع ترامب

