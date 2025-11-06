الخميس 06 نوفمبر 2025
الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن قوات الدعم السريع أعلنت موافقتها على هدنة إنسانية بـالسودان.

الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن طرح مقترح هدنة لوقف الحرب في السودان لمدة 9 أشهر. 

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم، مشددا على استمرار الجيش في معركته ضد التمرد حتى تأمين الدولة السودانية بالكامل. 

وقال البرهان إن القوات المسلحة ماضية في دحر التمرد، ولن تتراجع عن هدفها في حماية البلاد واستعادة الاستقرار، مضيفا أن المعركة الدائرة الآن هي معركة الشعب السوداني بأكمله وليست معركة الجيش وحده. 

وأشار إلى أن ما يحدث في الفاشر والجنينة والجزيرة لن يمر دون حساب، مؤكدا أن الدولة ستثأر للضحايا وتعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

واختتم البرهان تصريحاته بالتأكيد على أن النصر حتمي، وأن السودان سيخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكا بفضل تضحيات أبنائه ووحدة شعبه.  

