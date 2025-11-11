"أنا خايفة وبصرخ علشان أحمي نفسي"، حكاية ابنة وزير سابق تستغيث من أقاربها بسبب الميراث (فيديو)

18 حجم الخط

استغاثة بسبب الميراث، "أنا خايفة.. أنا خايفة.. بصرخ علشان أحمي نفسي"، هكذا وجهت هبة عبد المجيد، إبنة الوزير السابق، استغاثة عبر صفحتها بـ "الفيس بوك"، فعندما تكون وحيدًا وتواجه الدنيا كلها لإثبات حقك في ملكيتك، تتراكم عليك المخاوف، لكنك تصر على أخذ حقك، الذي ينازعك عليه أقرب الأقربين، وبدلًا من أن تكون العائلة الداعمة والمساندة، هى الهادمة التي تريد الحصول على ممتلكاتك بدون حق.

حكاية ابنة وزير سابق والخلافات العائلية حول الميراث

هذه باختصار حكاية الدكتورة هبة يحيى عبد المجيد، ابنة المستشار الراحل يحيى عبد المجيد وزير شئون مجلس الشورى الأسبق ومحافظ الشرقية، مع قضية إثبات حقها في ممتلكاتها، التي كتبها لها والدها قبل وفاته، وبشكل قانوني، حيث قام والدها بإبرام عقود بيع موثقة ورسمية لإثبات حق ابنته في ممتلكاته، ولتنظيم أمور أسرته، حسبما ذكرت هبة عبد المجيد في أحد تصريحاتها الإعلامية.

هبة عبد المجيد إبنة الوزير السابق تعبر عن مخاوفها، فيتو

لكن الحياة لا تسير وفقًا لما يريد الإنسان، فبعد وفاة والدها تبدلت الأحوال، والأسرة التي كانت داعمة تحولت إلى النقيض، وبدأت المطالبات بحق شقيقه في الميراث، وبالرغم أن ممتلكات الوزير السابق تم تسجيلها لنجلته، لكن الخلافات العائلية بدأت تدب، وتم رفع دعاوى قضائية من قبل شقيق وزير شئون مجلس الشورى السابق الراحل يحيي عبد المجيد، ونجله، ضد الابنة هبة عبد المجيد.

تصاعد نزاع ابنة الوزير السابق وعائلتها

بدأ النزاع العائلي منذ أشهر، ولا يزال يتصاعد، حيث تجاوز الأمر الخلاف بين العائلة الواحدة على ممتلكات الوزير السابق، واتجهت العائلة للقضاء، في محاولة لحسم القضية.

منذ يومين، وتحديدًا في يوم 9 نوفمبر الجاري، كانت هناك جلسة في المحكمة، حسبما قالت هبة عبد المجيد، مؤكدة أنها تملك المستندات في أحقيتها في ممتلكات والدها، التي كتبها لها، لكن القضية لا تزال منظورة.

المستشار يحيي عبد المجيد وابنته هبة، فيتو

حكت الدكتور هبة يحيي عبد المجيد بداية أزمتها في إثبات حقها في ممتلكاتها، فقالت: "والدي، الله يرحمه، كان راجل قانون كبير، واشتغل سنوات طويلة في السعودية، واشترى عقارات من تعبه، ومن بينها البيت اللي أنا ساكنة فيه الآن".

وتابعت هبة حكايتها فقالت: "والدي باع لي العقار بعقد بيع مسجل تسجيل رسمي من السبعينات، عقد صحيح مختوم بختم النسر، بيع منجز حقيقي خالي من أي شبهة صورية، ومتسجّل من أكثر من عشرين سنة قبل وفاته"، وعبرت هبة عن اندهاشها قائلة: "المطلوب منها أن تأتي بشهود على العقود المسجل التي تؤكد ملكيتها وأن والدها باع لها ممتلكاته".

عقود ملكية ابنة الوزير تتحول للخبير

تحولت دعوى هبة عبد المجيد للخبير، حتى "يشوف والدك باع لمين، من يوم ما تولد لغاية ما توفى! وده شيء مستحيل، وغير منطقي، ومش من اختصاصه أصلًا"، وذلك ما قالته هبة عن أزمتها، وخاصة بعد أن تحولت للخبير مرة أخرى.

عائلة الوزير السابق المستشار يحيي عبد المجيد، فيتو

حالة من الخوف انتابت هبة عبد الحميد، وفقًا لما حكته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أظهرت فيها تخوفاتها من مراقبة وتتبع البعض لها وتلقيها مكالمات مجهولة بشأن أزمة الميراث، ما دفعها للتعبير عن مخاوفها فقال: "خرجت... مرعوبة ويديّ بترتعش. أنا بقيت خايفة على نفسي… حرفيًا".

الخوف يسيطر على ابنة الوزير السابق

وعبرت هبة عبد الحميد عن حزنها وألمها، قائلة: “أنا ماليش ورث غير اللي والدتي والدي سجله لي من تعبهم وعرقهم.. أنا بنت واحدة يتيمة.. ما عنديش غير ربنا”.

والطرف اللي رافع القضايا ضدي هم الورثة الوحيدين لو حصل لي حاجة.. أنا مش طالبة شيء غير الأمان… وحقّي القانوني اللي مثبت بالعقود والمسجل من سنين طويلة".

وتابعت هبة عبد المجيد حكايتها، فقالت: "والمؤلم إن اللي بيحاربني مش غريب، ده عمي.. ومش عارفة حتى أعمل له محضر عدم تعرض، ورغم الشكاوى، مفيش أي نتيجة".

ووجهت هبة عبد الحميد رسالة للمصريين، قائلة: "حاولوا تتخيلوا لو بنتكم أو أختكم.. أنا واحدة خايفة على حياتي.. وبأصرّخ عشان أحمي نفسي".



