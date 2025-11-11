الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
نفذت 6 عمليات، ضبط سيدة بتهمة سرقة متعلقات السيدات في عابدين

ضبط المتهمة، فيتو
ضبط المتهمة، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة بتهمة سرقة متعلقات السيدات بأسلوب المغافلة، وقامت تنفيذ 6 عمليات بـمنطقة عابدين.

سرقة السيدات بعابدين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامها بسرقة السيدات بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتها على حقيبة بداخلها (جهاز لاب توب، 6 هواتف محمولة، بعض الإكسسوارات).


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب).
 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية