الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
هبوط الجنيه الإسترليني بعد بيانات سوق العمل الضعيفة وتوقعات خفض الفائدة

هبط الجنيه الإسترليني بشكل حاد اليوم الثلاثاء، متخليا عن مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي. 

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار 

وجاء هذا التراجع مدفوعا ببيانات متشائمة لسوق العمل في المملكة المتحدة، عززت توقعات بقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مبكرا.

ارتفاع طلبات إعانات البطالة 

وقفز عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في أكتوبر الماضي بنحو 29 ألف طلب، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 20.3 ألف طلب فقط.

وارتفع معدل البطالة في الربع الثالث إلى 5%، مسجلا ارتفاعا عن القراءة السابقة البالغة 4.8% ومتجاوزا توقعات الأسواق (4.9%).

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور، حيث ارتفع متوسط الأجور (بما في ذلك المكافآت) بنسبة 4.8% في الربع الثالث، وهو أقل من التوقعات.

تأثير مباشر على العملة

في أعقاب هذه البيانات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.312 دولار، مما يعكس مخاوف المستثمرين من احتمالية تبني بنك إنجلترا سياسة نقدية أكثر تيسرا.

التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة

أثارت البيانات جدلا حول التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن كشف اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي عن انقسام حاد بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 5 أعضاء للإبقاء على سعر الفائدة عند 4%، بينما دعا 4 أعضاء إلى خفضه.

ورأى اقتصاديون في بنك "إم يو إف جي" أن الجنيه قد يتعرض لضغوط بيع جديدة إذا قرر البنك المركزي الخفض في اجتماع ديسمبر المقبل، مشيرين إلى أن الأسواق لم تسعّر هذا الاحتمال بالكامل بعد.

ومن ناحية أخرى، أكد خبراء مثل "دين تيرنر" من بنك "يو بي إس" أن توقيت الخفض سيظل رهنا بمسار بيانات التضخم والأجور في الأسابيع المقبلة.

إجراءات تقشفية لمعالجة العجز المالي

يظل المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة معقدًا، حيث تتجه الحكومة للإعلان عن الميزانية الخريفية هذا الشهر، والتي يُتوقع أن تشمل إجراءات تقشفية لمعالجة العجز المالي. 

الإسترليني يستقر أمام الجنيه في البنوك الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأحد

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4% دون تغيير

كل هذه العوامل تضع البنك المركزي أمام تحدي تحديد التوقيت الأمثل لبدء دورة التيسير النقدي، مع تركيز المستثمرين الآن على اجتماع ديسمبر كفرصة محتملة لأول خفض في أسعار الفائدة هذا العام.

