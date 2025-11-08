السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في تعاملات اليوم السبت

الاسترلينى
الاسترلينى
18 حجم الخط

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال حركة تعاملات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات. 

وترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الإسترليني في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد في المركزي

الاسترلينى 
الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 61.82 جنيها. 

سعر البيع 62 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الشراء 61.82 جنيها. 

سعر البيع 62 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 61.82 جنيها. 

سعر البيع 62 جنيها. 

الاسترلينى - فيتو 
الإسترليني - فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 61.82 جنيها. 

سعر البيع 62 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 61.82 جنيها. 

سعر البيع 62 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 61.82 جنيها. 

سعر البيع 62 جنيها. 

الاسترلينى - فيتو 
الإسترليني - فيتو 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني ؟ 

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling، ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

الجنيه الإسترليني

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال إن تسمية استرليني بالإنجليزية Sterling تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرليني Sterlings حيث كانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك التجارى الدولى سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الاهلى سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

مواد متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الجنيه الذهب في الصاغة اليوم السبت

الدينار الكويتي يسجل 154.42 جنيها في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم، العملات المشفرة تتلون بالأحمر، الأسهم الأوروبية تهبط بسبب مخاوف "فقاعة الذكاء الاصطناعي"

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية