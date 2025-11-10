مدبولي يشارك في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية

18 حجم الخط

يستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، الذي ينطلق بعد قليل، ويُعقد بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والشراكات الاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

يُعد المنتدى منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات، وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصرية الواعدة، في قطاعات مختلفة مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، السياحة، والبنية التحتية.

تأتي مشاركة رئيس الوزراء لتؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في الخليج، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وسعي مصر الدائم لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

من المتوقع أن يشهد المنتدى مناقشات مستفيضة حول الفرص المتاحة والمشروعات المشتركة المحتملة، بالإضافة إلى استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجههم.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق أقصى استفادة من هذا التجمع الاقتصادي الهام.

يُنتظر أن يسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر ودول الخليج على حد سواء.

