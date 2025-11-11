مشاهد من ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، استبدال قضاة والدفع باحتياطيين

18 حجم الخط

أكد رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، واستمرار فتح اللجان أمام الناخبين في مواعيدها المقررة في تمام التاسعة صباحا.

في محافظة الجيزة، أوضح المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بالمحافظة، أن عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة يبلغ 775 لجنة، وأن العمل يسير بشكل منتظم في جميعها، باستثناء اللجنة رقم (17) بمركز البدرشين، والتي تأخر القاضي المشرف عليها في الوصول نتيجة ازدحام الطرق، مؤكدًا أن الهيئة تتابع الموقف حتى وصوله إلى مقر اللجنة.

وأضاف أنه تم إرسال قاضٍ احتياطي إلى اللجنة رقم (24) بأبو النمرس، وهي مسقط رأس أحد المرشحين، لمساعدة رئيس اللجنة بسبب الإقبال الكثيف من الناخبين.

وفي محافظة بني سويف، صرّح المستشار عمرو سلامة، رئيس لجنة المتابعة، بأن 479 لجنة فرعية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن إحدى الزميلات، رئيسة اللجنة رقم (107)، أصيبت بوعكة صحية بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، ولم تتمكن من استكمال العمل في اليوم الثاني، فتم تعيين مستشار بديل وفتح اللجنة في التاسعة صباحًا دون تأخير.

ومن أسيوط، أكد المستشار عماد عثمان انتظام العمل في جميع اللجان، مشيرًا إلى أن اللجنة رقم (17) تشهد كثافة انتخابية مرتفعة كونها مسقط رأس أحد المرشحين، وتم الدفع بقاضٍ احتياطي منذ أمس لمساندة رئيس اللجنة، واستمر العمل بها حتى الحادية عشرة مساءً.

وفي الوادي الجديد، أوضح المستشار مصطفى عباس، رئيس لجنة المتابعة، بأنه تم فتح جميع اللجان الفرعية وانتظم العمل بها منذ الصباح.

كما أوضح المستشار عبد الناصر الطيب، رئيس لجنة المتابعة في محافظة سوهاج، أن المحافظة تضم 641 لجنة فرعية تابعة لـ 8 لجان عامة، وجميعها تعمل بانتظام دون معوقات.

وفي محافظة قنا، أكد المستشار إسماعيل زناتي انتظام العمل بجميع اللجان، مشيرًا إلى أن أحد القضاة تعطل أثناء توجهه إلى لجنته بسبب عطل في السيارة، وتم إرسال سيارة بديلة فورًا ليصل في الموعد المحدد دون تأثير على سير التصويت.

أما في محافظة الأقصر، فأوضح المستشار عبد الرحيم عبد الملك، رئيس لجنة المتابعة، أن المحافظة تضم 147 لجنة فرعية تم فتحها جميعًا في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أنه تم استبدال القاضي رئيس اللجنة رقم (21) بالدائرة الثالثة بمركز إسنا بعد أن شعر بإرهاق شديد نتيجة كثافة الإقبال في لجنة تضم مرشحين اثنين من أبناء المركز، وتم الدفع بقاضٍ احتياطي لاستكمال الإشراف على العملية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت شكوى من أحد المرشحين باللجنة الفرعية رقم (14) بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بشأن وجود كثافة عالية من الناخبين داخل اللجنة.

وأوضحت الهيئة أنه تم الاستجابة الفورية للشكوى، حيث جرى تدعيم اللجنة بقاضٍ احتياطي لمساندة رئيس اللجنة في إدارة العملية الانتخابية وضمان سرعة وانسيابية التصويت، بما ييسر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة وهادئة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها، وتتم متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان انتظامها وسلامتها في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.