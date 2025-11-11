هيئة الانتخابات: استبعاد أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف الداخل

18 حجم الخط

شهدت لجان الانتخابات في محافظتي قنا والبحيرة انتظامًا كاملًا في سير عملية التصويت، وسط إقبال جيد من المواطنين وإشراف قضائي كامل على انتخابات مجلس النواب 2025 .

وفي اللجنة الفرعية رقم (4) بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قال المستشار محمود الديب، رئيس اللجنة: إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين يبلغ 6824 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد أحد الناخبين بعد التأكد من مشاركته في التصويت خارج البلاد؛ التزامًا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم إرسال الكشوف النهائية للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج إلى جميع اللجان الفرعية بالداخل عبر التطبيق الخاص بالقضاة المشرفين على الانتخابات، وكذلك وزارة الداخلية التي أرسلت الكشوف ورقيا إلى اللجان وتم العمل بموجبها قبل بدء عملية التصويت؛ لضمان عدم تكرار التصويت.

وفي اللجنة الفرعية رقم (15) بالدائرة الثانية بمحافظة قنا، أوضح المستشار كريم الجبالي، رئيس اللجنة، أن عدد الناخبين المقيدين في الكشوف يبلغ 8383 ناخبًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام، مع توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح، مؤكدًا حرص اللجنة على تمكين جميع الناخبين المقيدين في جمعية الانتخاب من التصويت بحرية ويسر.

وأضاف أن اللجنة بدأت في عملية الفرز داخل المقر عقب انتهاء التصويت وفق الإجراءات المقررة.

انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر 2025.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت

عقب انتهاء التصويت في تمام التاسعة مساءا، تبدأ مرحلة فرز الأصوات داخل اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويقوم رئيس اللجنة بما يلي:

تحديد صناديق الاقتراع التي سيبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة عليها وفقًا لمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

فض الأقفال البلاستيكية وفتح الصناديق واحدًا تلو الآخر، وإفراغ محتوياتها بالكامل على الطاولة أمام الحضور.



فرد بطاقات الاقتراع الواحدة تلو الأخرى على الظهر للتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تقسيم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة وأصوات باطلة.

حصر الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

حالات بطلان الصوت الانتخابي

بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.

إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.