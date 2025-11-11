بتكلفة 500 مليون دولار، إسرائيل تكشف عن خطة أمريكية لبناء قاعدة عسكرية على حدود غزة

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود خطة أمريكية طموحة وعاجلة لإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في منطقة “غلاف غزة”؛ بهدف دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدارة المرحلة الأمنية لما بعد الحرب في القطاع.

إنشاء قوة دولية تُعنى باستقرار قطاع غزة

وتأتي هذه الخطوة في سياق دفع أمريكي لإنشاء قوة دولية تُعنى باستقرار قطاع غزة؛ مما يرسخ الدور المباشر لواشنطن في ترتيبات المنطقة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تخطط لإقامة هذه القاعدة العسكرية على حدود غزة مباشرة، وتُقدّر تكلفتها المبدئية بنحو نصف مليار دولار أمريكي (500 مليون دولار).

اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الأمني

وتُشير التقارير إلى أن القاعدة ستكون مخصصة لاستيعاب وإيواء آلاف الجنود الذين سيكونون جزءًا من القوات الدولية التي يُتوقع أن تعمل في قطاع غزة.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوات، التي سيتم دعمها لوجستيًا من القاعدة، في الحفاظ على أي اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الأمني.

مواقع محتملة لإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة

المثير للاهتمام هو أن عملية بناء هذه القاعدة وتحديد موقعها تتم بالتعاون الوثيق والمباشر مع الحكومة وجيش الإحتلال الإسرائيليين.

وتفيد التقارير بأن الأمريكيين بدأوا بالفعل في دراسة مواقع محتملة لإنشاء هذه المنشأة العسكرية الضخمة في المنطقة المحيطة بالقطاع، في إشارة إلى أن واشنطن تعمل على دفع هذا المشروع الأمني المعقد إلى الأمام بسرعة.

وتعد الخطوة امتدادًا لجهود أمريكية سابقة تتعلق بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة المحتلة، حيث كانت تقارير سابقة قد كشفت عن وجود قاعدة أمريكية "سرية" تحمل الاسم الرمزي "الموقع 512" في صحراء النقب قرب حدود غزة، وقد أُنشئت في الأصل لمراقبة الصواريخ.

نزع السلاح وإدارة المساعدات

ويُشكل إنشاء هذه القاعدة حجر الزاوية في خطة أمنية أمريكية أوسع تتعلق بنشر قوة دولية للمساهمة في استقرار غزة، تضم قوات من دول إسلامية وعربية وأوروبية، وتتركز مهمتها حول نزع السلاح وإدارة المساعدات.

وتمثل القاعدة المزمع إنشاؤها المركز اللوجستي والتنسيقي الرئيسي لهذه القوة؛ ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية ترى في الوجود العسكري المباشر على حدود غزة ضرورة لا غنى عنها لتحقيق أهدافها الأمنية والإنسانية في مرحلة ما بعد الحرب.

