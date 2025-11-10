الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يؤيد إنهاء الصراع في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن يؤيد خطة إنهاء الصراع في غزة.

مشروع قرار أمريكي يؤيد  إنهاء الصراع في غزة

وأكدت التقارير أن مشروع القرار المعدل يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع بغزة فورا وبشكل كامل ويرحب بإنشاء مجلس السلام ويصفه بهيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة.
 

مشروع القرار يحث البنك الدولي على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة

وأوضحت التقارير ان مشروع القرار يدعو إلى الاستئناف الكامل للمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة ويجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة.
 

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 282 خرقًا منذ بدء الاتفاق واستشهاد 242 فلسطينيا

الإمارات تستبعد الانضمام حاليا إلى قوة تحقيق الاستقرار في غزة لهذا السبب

وبحسب مشروع القرار الأمريكي تعمل القوة الدولية مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين ويجيز لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة.
 

وأشارت التقارير إلى أن مشروع القرار يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.

