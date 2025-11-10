مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يؤيد إنهاء الصراع في غزة

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن يؤيد خطة إنهاء الصراع في غزة.

مشروع قرار أمريكي يؤيد إنهاء الصراع في غزة

وأكدت التقارير أن مشروع القرار المعدل يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع بغزة فورا وبشكل كامل ويرحب بإنشاء مجلس السلام ويصفه بهيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة.



مشروع القرار يحث البنك الدولي على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة

وأوضحت التقارير ان مشروع القرار يدعو إلى الاستئناف الكامل للمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة ويجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة.



وبحسب مشروع القرار الأمريكي تعمل القوة الدولية مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين ويجيز لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة.



وأشارت التقارير إلى أن مشروع القرار يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.

